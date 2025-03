Il Mattino: “Palermo a Salerno. L’Arechi è un fortino”

La Salernitana si prepara alla sfida contro il Palermo, in programma il 30 marzo all’Arechi, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva casalinga e avvicinare la salvezza. Come sottolinea Nicola Roberto su Il Mattino, la squadra di Roberto Breda ha trovato nuova solidità tra le mura amiche, raccogliendo 10 punti in cinque gare dall’arrivo del tecnico, con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite casalinghe.

«L’Arechi deve essere il nostro fortino», è il messaggio chiaro di Breda, che punta a mantenere l’attuale media di 2 punti a partita in casa, con ancora quattro gare da disputare a Salerno contro Palermo, Sudtirol, Cosenza e Mantova.

Un Palermo altalenante in trasferta

Se la Salernitana ha trovato nuova compattezza in casa, il Palermo di Dionisi ha avuto più difficoltà in trasferta, soprattutto contro squadre della parte bassa della classifica. Nelle ultime cinque gare lontano dal “Barbera”, i rosanero hanno pareggiato contro Sampdoria e Spezia, perso contro Reggiana e Cittadella, e vinto solo a Cosenza.

Nel corso della stagione, la squadra siciliana ha spesso faticato contro avversari più affamati, perdendo a Carrara, pareggiando a Mantova e Frosinone, e lasciando punti pesanti per strada. Un trend che la Salernitana spera di confermare, facendo leva sulla spinta del proprio pubblico.

L’Arechi e i precedenti di Breda

La tifoseria granata è stata chiamata a raccolta per riempire lo stadio e spingere la squadra verso un’altra vittoria, ripetendo l’impresa del 2010-2011, quando proprio Breda, in Serie C, riuscì a trasformare l’Arechi in un fortino con cinque vittorie consecutive e una marcia inarrestabile che portò la Salernitana a un passo dalla promozione.

Ora, il tecnico punta a ripetersi: dopo le vittorie interne contro Reggiana e Cremonese, e l’ultima affermazione contro Modena, l’obiettivo è il terzo successo di fila. «Non c’è due senza tre», e con un Christensen in grande forma tra i pali, la Salernitana proverà a mantenere la porta inviolata per la terza partita consecutiva.

La sfida con il Palermo rappresenta un altro snodo cruciale per la corsa alla salvezza. Breda vuole la vittoria, l’Arechi è pronto a spingere la sua squadra.