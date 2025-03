CLAMOROSO: “Prandelli sarà il traghettatore” | Telefonata andata a buon fine: bozza del contratto nel cassetto

Annuncio clamoroso sul futuro del tecnico ex Fiorentina, pronto a tornare in pista nel ruolo di traghettatore. C’è l’accordo tra le parti.

C’è stato un periodo durante il quale Cesare Prandelli era uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. Le ottime cose fatte alla guida della Fiorentina infatti lo avevano reso tra i profili più appetibili anche per i grandi club, che però non hanno mai puntato su di lui in quanto il tecnico ha preso un’altra strada, ovvero quella azzurra.

La sua avventura più memorabile infatti è stata proprio alla guida della Nazionale Italiana, con cui ha raggiunto la finale degli Europei. Sotto la sua gestione, l’Italia ha espresso un calcio propositivo e moderno, conquistando il pubblico con prestazioni di alto livello. Tuttavia, la sua esperienza con gli Azzurri si è conclusa con un Mondiale deludente, segnando l’inizio di un periodo più complicato per la sua carriera.

Da lì infatti il tecnico non è mai tornato ai livelli di un tempo. In seguito Prandelli ha avuto anche altre esperienze, l’ultima quattro anni fa circa, quando ha guidato ancora i Viola prima di dare le dimissioni. Ma per lui sembra essere arrivato il momento di tornare in pista, in un club che lo vorrebbe come traghettatore fino al termine della stagione.

Tutto pronto per il contratto di Prandelli

In queste fasi finali della stagione sono diverse le panchine a rischio. Una su tutte in Serie A è ovviamente quella della Juve. Nel corso delle ultime settimane infatti la Vecchia Signora è crollata sotto tutti i punti di vista, con diverse batoste arrivate ai suoi danni.

Di conseguenza si sta parlando tanto in queste ore dell’esonero di Thiago Motta, con un possibile traghettatore fino al termine del campionato. E l’ultimo annuncio indica che a ricoprire questo ruolo dovrebbe essere proprio Cesare Prandelli.

L’annuncio che non lascia dubbi

Il noto giornalista di fede bianconera Luca Momblano nei giorni scorsi, ai microfoni di juventibus, ha fatto il nome proprio di Prandelli per il futuro della panchina bianconera nel breve termine, nel ruolo appunto di traghettatore.

Di seguito le sue parole: “Qualcuno ha esplorato la pista Prandelli come traghettatore pure. Farebbe fino alla fine del campionato, non so il Mondiale per Club, e poi basta. È un nome che ha ottenuto un’esplorazione”.