Se viene il mister, vengo anche io: VERRATTI IN SERIE A A PARAMETRO ZERO | A braccetto col neo allenatore

Il centrocampista è pronto finalmente ad approdare in Serie A: se lo porta con se il nuovo allenatore in un club, già in subbuglio per il doppio arrivo.

Negli ultimi anni, sempre più calciatori hanno deciso di lasciare i principali campionati europei per trasferirsi in Arabia Saudita o in Qatar, dove le squadre offrono ingaggi astronomici. Questa tendenza è partita principalmente con l’arrivo di star come Cristiano Ronaldo, che ha scelto l’Al Nassr nel 2023, segnando l’inizio di un’ondata di trasferimenti verso la Saudi Pro League.

Calciatori di spicco, tra cui Karim Benzema, N’Golo Kanté e tanti altri, hanno seguito la stessa strada, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Le ragioni di questi trasferimenti sono principalmente economiche. Le squadre arabe offrono stipendi che in molti casi superano quelli dei club europei più prestigiosi.

Non tutti però sembrano essere felici di questa scelta. Ad esempio chi ha tutta la voglia di tornare nel calcio che conta è senza dubbio Marco Verratti. Dopo due stagioni passate in Qatar, al cospetto di un ingaggio da 20 milioni di euro all’anno, il centrocampista è deciso a rimettere piede in Europa, e con precisione per la prima volta nel nostro campionato.

Verratti finalmente in Serie A

A giugno il contratto di Verratti sarà scaduto, e non c’è alcuna voce riguardante un suo possibile rinnovo. Di conseguenza il giocatore sta iniziando a pensare al suo futuro, e dopo aver guadagnato parecchi soldi è pronto a tornare nel calcio europeo.

Finalmente però per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A, campionato in cui non ha mai giocato, dove un tecnico in particolare pare essere deciso a portarlo con se nella sua nuova avventura. Vediamo di quale si tratta.

Il tecnico vuole Verratti

Negli ultimi giorni, vista anche l’ormai quasi certa eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, si sta parlando con grande insistenza di un possibile approdo di Ancelotti in Serie A, con precisione alla Roma, che darà vita ad un nuovo progetto.

Addirittura come spesso accade in questi casi si sta parlando anche delle possibili richieste del mister. E una di queste potrebbe essere data proprio da Marco Verratti, con cui Carletto ha già lavorato ai tempi del PSG.