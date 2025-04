Mantova-Spezia, Possanzini: «Sono soddisfatto, fatta grande partita»

Davide Possanzini, al termine del match pareggiato all’ultimo contro lo Spezia, ha commentato la sfida:

«Sono soddisfatto per la partita in generale. Il 2-0 mi sembrava eccessivo per come andata la gara. Lo Spezia ha fatto due tiri e due gol. Tiri ben fatti, va detto, però, la mia squadra ha fatto una grandissima partita. Quando siamo rimasti in superiorità numerica con pazienza i ragazzi hanno fatto bene e sono contento. Le emozioni che ho vissuto mi porto dentro, aldilà del gol annullato. Oggi sui gol da noi subiti loro hanno avuto tanti meriti, sia nel primo che nel secondo. Ma è normale che una squadra terza in classifica, che viene qua e si gioca la A, conceda qualcosa. Non è la prima volta che recuperiamo uno svantaggio. Siamo maturati davvero tanto e oggi abbiamo dato una dimostrazione importante. Per un centimetro non abbiamo vinto. Il rosso a Bertola? Dal campo pensavo fosse giallo. Siamo passati dal niente al rosso e questo deve farci fare delle domande. Sarò ripetitivo, ma anche oggi 30 falli subiti e il primo cartellino è stato un rosso su richiamo dal VAR»