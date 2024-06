In prestito per giocare la Champions League: Casadei viene (finalmente) a giocare in Serie A | Il Chelsea lo lascia partire

Il giovane talento scuola Inter è pronto a trasferirsi nel nostro campionato in un club che parteciperà all’Europa che conta.

Da anni ormai i club stranieri, in particolare quelli della Premier League, depredano il nostro campionato dei migliori calciatori in circolazione. La disponibilità economica di queste società è nettamente maggiore rispetto a quella delle nostre, e di conseguenza queste hanno molti più soldi da investire sia nei cartellini che negli ingaggi. Negli ultimi tempi però oltre a quei giocatori già affermati dall’estero stanno iniziando a rubarci anche i giovani talenti che fanno parte dei settori giovanili.

Uno degli esempi più lampanti è stato Cesare Casadei. Dopo aver fatto vedere grandi cose nella primavera dell’Inter, il centrocampista classe 2003 è stato acquistato nell’estate del 2022 dal Chelsea per 15 milioni di euro. Etichettato come uno dei migliori potenziali fuoriclasse del futuro, il ragazzo passa un anno in prestito al Reading, e nella stagione in corso ha giocato per sei mesi al Leicester in Championship, prima di tornare ai Blues nella seconda metà.

Con il club londinese però il 21enne non è riuscito ancora ad ambientarsi alla perfezione, e per questo motivo si sta parlando per lui di un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. L’ipotesi in questo caso è quella di un suo ritorno incredibile in Serie A, in un club che giocherà la prossima edizione della Champions League.

Nuova esperienza in vista per Casadei

Per poter trovare più spazio il Chelsea e Casadei sembrano intenzionati a valutare l’idea di un altro prestito in estate. Questa volta sulle tracce del ragazzo prodigio, che però non è riuscito ancora ad affermarsi ad alti livelli, c’è il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il club felsineo è a caccia di rinforzi di esperienza che possano giocare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno, ma anche di elementi freschi e desiderosi di mettersi in mostra, e per questa ragione l’ex primavera nerazzurro sembra fare proprio al caso dei rossoblù.

Chance importante per il ragazzo

Quella di trasferirsi a Bologna sarebbe una grande occasione per il giovane centrocampista, visto che oltre a giocare con maggiore continuità avrà l’opportunità di calcare i campi della Champions League, cosa che non potrà fare al Chelsea, visto che i Blues non sono riusciti a qualificarsi.

Vedremo dunque nel corso delle prossime settimane se questa trattativa andrà in porto e Casadei tornerà in Italia a due anni dal suo addio.