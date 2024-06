Catastrofe De Ketelaere: altro che Atalanta | In Serie A con una terza maglia: si muove in silenzio e nell’ombra

Scenario da non credere per il futuro del talento belga, che dopo Bergamo e Milano è pronto a trasferirsi in una nuova città italiana.

E‘ stata una stagione fantastica per l’Atalanta, squadra che da tempo ormai non è più una sorpresa del nostro calcio e non solo. La Dea infatti oltre a riuscire a qualificarsi per la prossima Champions, ha vinto anche il primo titolo dell’era Gasperini, sollevando al cielo una prestigiosissima Europa League. Da non dimenticare poi anche il raggiungimento della finale di Coppa Italia, dove però i nerazzurri si sono arresi alla Juve.

In un’annata eccezionale dunque non sono mancati come al solito gli exploit di alcuni calciatori. Uno di questi è stato di sicuro Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga era reduce da un fallimento quasi totale al Milan. Per rilanciarsi però il ragazzo ha scelto la cura atalantina, che ha funzionato alla perfezione. CDK infatti ha disputato una grande stagione, con i numeri che parlano chiaro per lui: 14 gol e 11 assist in ben 50 partite stagionali.

Il 23enne dunque si è rilanciato per bene, e di conseguenza tutti hanno immaginato ad un riscatto quasi certo da parte della società di Percassi. Per comprarlo a titolo definitivo i bergamaschi dovrebbero versare circa 22 mln di euro più bonus nelle casse del Diavolo, una cifra molto al di sotto rispetto al suo attuale valore. Ma quando tutto pareva ormai fatto, la situazione è precipitata del tutto. I nerazzurri sembrano aver tirato i remi in barca e un altro club italiano si è inserito nell’affare.

Clamorosa idea per il futuro di CDK

L’Atalanta per acquistare definitivamente il 23enne sembra che voglia uno sconto dal Milan, che dal canto suo non ha preso bene la cosa ed è restio ad accettare questa idea.

Per questa ragione sul futuro del calciatore si stanno iniziando a fare diverse ipotesi, e una di quelle principali riguarda un possibile approdo del belga alla Juventus per volontà del ds Cristiano Giuntoli.

La Vecchia Signora vuole il talento belga

Secondo gli ultimi rumors di mercato il club torinese ha messo nel mirino De Ketelaere e potrebbe provare ad acquistarlo nel caso in cui Federico Chiesa lasciasse la Vecchia Signora.

Una mossa del genere sarebbe gradita anche a Thiago Motta, il quale potrebbe ritagliare al belga un ruolo simile a quello di Ferguson al Bologna.