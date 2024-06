Torna in Serie A e lo fa da titolare assoluto: Gosens si rilancia in Italia | Prestito con obbligo di riscatto

Il calciatore tedesco è pronto a tornare nel nostro campionato per rimettersi in mostra come prima scelta nel reparto della squadra.

Negli anni scorsi uno degli esterni migliori della Serie A è stato senza ombra di dubbio Robin Gosens. L’esterno tedesco, che era un elemento fondamentale per il 352, ha fatto vedere grandi cose sotto la guida di Gian Piero Gasperini, finendo sempre di più nel mirino di club importanti. Dopo diverso tempo è stata l’Inter a credere maggiormente in lui e a portarlo a Milano per quasi 30 mln di euro nel gennaio del 2022.

Nella società meneghina però il classe 1994, complice anche qualche infortunio di troppo, non riesce ad imporsi, e dopo un solo anno e mezzo la scorsa estate decide di tornare in patria, in Germania, dove giocherà per la prima volta nella sua carriera in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino, squadra rivelazione dell’annata precedente la quale prende parte anche alla Champions League. Qui il 29enne si è rilanciato completamente, disputando una stagione importante da 6 gol e 4 assist in campionato.

Le ottime prove fornite con il club tedesco dunque gli sono valse l’ammirazione di tante squadre, tra cui ce n’è anche una di Serie A che è decisa a riportarla dove la sua stella si è illuminata maggiormente, per renderlo titolarissimo nella sua nuova realtà. Per lui è pronto un prestito con obbligo di riscatto, che sancirà il suo trasferimento definitivo.

Ecco dove giocherà Gosens

Non sono pochi i club che seguono da vicino il calciatore. In primis tra questi troviamo il Bologna, che con la partecipazione alla prossima Champions League ha bisogno di elementi di qualità ed esperienza che possano rinforzare la rosa.

Allo stesso modo poi c’è anche il Torino, deciso a dare una svolta per provare a disputare un grande campionato il prossimo anno, che magari faccia tornare i colori granata in Europa. Rimane più indietro nelle gerarchie invece la Lazio, specialmente dopo l’incertezza legata alla panchina.

Affare a basso costo quello per Gosens

Le qualità dell’esterno tedesco non si possono discutere, e considerando il costo del suo cartellino chi andrà ad acquistarlo farà un vero e proprio affare: basteranno una decina di milioni per far andare in porto la trattativa.

Le prossime settimane dunque saranno decisive per il futuro del calciatore, che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora una volta in Italia.