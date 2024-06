Ancora in Serie A, questa volta per l’Europa: Niang lascia Empoli ma rimane in Italia | Il mister lo vuole a tutti i costi

Il calciatore è pronto a lasciare il club azzurro e a trasferirsi in un’altra società del nostro campionato per fare ancora la differenza.

Una delle corse più emozionanti del finale di campionato in Serie A è stata di sicuro la lotta per la salvezza. Questa si è protratta fino all’ultima giornata e ha coinvolto diversi club. Tra questi c’era l’Empoli di Davide Nicola, che fino al 93esimo minuto dell’ultimissima partita giocata contro la Roma era praticamente retrocesso, prima che M’Baye Niang ha siglato un gol da tre punti che è valso la clamorosa e ormai insperata permanenza in massima serie.

E’ stato proprio l’attaccante senegalese ad essere uno dei principali protagonisti del miracolo empolese. Arrivato nel mercato di gennaio dall’Adana Demirspor, sembrava dover essere solo un acquisto di facciata, e invece con i suoi sei gol in 14 partite, tra cui c’è quello come detto fondamentale siglato contro i giallorossi, il 29enne è stato un fattore assoluto della squadra toscana.

Ciò nonostante però il suo futuro è ormai molto lontano da Empoli, che quando lo ha acquistato gli ha fatto firmare un contratto solo fino al termine della stagione. Ma la sua permanenza in Serie A al contrario è tutt’altro che finita. Infatti su di lui c’è un grande club italiano, pronto ad accoglierlo in rosa grazie alla forte spinta del nuovo allenatore, che lo vuole a tutti i costi.

Nuova chance importante per Niang

Dopo gli anni passati al Milan, dove però non è riuscito ad esplodere in maniera importante, Niang potrebbe avere un’altra occasione di rilievo nel nostro campionato, più nel dettaglio alla Fiorentina.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il nuovo tecnico dei Viola Raffaele Palladino è pronto a portare il giocatore africano a Firenze e avere una nuova alternativa nel reparto offensivo in vista della prossima Serie A e anche della Conference League. Sarebbe un passo in avanti fantastico nella sua carriera, visto che sembrava ormai quasi finito nel dimenticatoio prima di Empoli.

Un jolly per il mister gigliato

Niang sarebbe un jolly davvero importante per Raffaele Palladino. L’ex rossonero infatti è abile a giocare sia come centravanti e sia sugli esterni d’attacco, e, come ha dimostrato in questi ultimi mesi ad Empoli, ha ritrovato anche una buona confidenza con il gol.

E’ proprio questo ciò che è mancato nelle ultime stagioni alla Fiorentina. Che non sia proprio l’attaccante senegalese la soluzione all’inghippo in casa viola?