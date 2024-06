Ciao ragazzi, me ne vado anche io a Bologna: svuota l’armadietto e lascia Milanello | Lo hanno convinto Italiano e Salaemekers

Grande colpo dei felsinei in previsione della prossima Champions League, che in questo modo vanno a rinforzare la rosa del neo tecnico.

Dopo il grande miracolo compiuto nella stagione che si è da poco conclusa, il Bologna sta iniziando a progettare il futuro. Il prossimo anno i felsinei giocheranno nell’Europa che conta per la seconda volta nel corso della loro storia, e non possono fallire un appuntamento così importante. Per questa ragione dunque c’è da fare qualche scelta delicata sotto tutti i punti di vista.

I gioielli che si sono messi in mostra quest’anno sono finiti nel mirino delle big, e rischiano di andarsene. Lo stesso è già successo a mister Thiago Motta, che dopo la grande cavalcata ha deciso di passare alla Juventus, dove a breve verrà ufficializzato. Per sostituirlo la società rossoblù ha optato sul nome di Vincenzo Italiano, che dopo aver terminato il proprio contratto con la Fiorentina ha accettato di sedere sulla panchina del Dall’Ara.

Come dicevamo però diverse manovre verranno anche effettuate sul mercato, e sarà fondamentale rimpinguare la rosa con alcuni elementi di livello e di esperienza, proprio in previsione della Champions League. Tra questi c’è un calciatore del Milan che, convinto proprio dal nuovo tecnico e dal suo ex compagno di squadra Salaemekers, è pronto a fare le valigie e ad accettare la destinazione bolognese.

Ecco il nuovo rinforzo del Bologna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico Vincenzo Italiano, insieme alla dirigenza felsinea, avrebbe individuato in Alessandro Florenzi uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Il terzino romano è un profilo di assoluta esperienza e qualità, e a 33 anni può ancora dare tanto ad una squadra che ha bisogno di leader sia in campo che fuori. Dal canto suo poi l’ex Roma, che a Milano non è la prima scelta, potrebbe accettare volentieri la chance di rimettersi in mostra come titolare in una piazza del genere che partecipa alla coppa dalle grandi orecchie.

Colpo anche in termini economici per i felsinei

Florenzi, che ha il contratto in scadenza tra appena un anno, potrebbe arrivare in prestito in rossoblù, anche se non è da escludere che il Milan agevoli la trattativa facendolo trasferire a titolo gratuito nel club emiliano, rescindendo il contratto.

Un grande affare dunque anche dal punto di vista economico. Vedremo come si evolveranno le cose su questo fronte nelle prossime settimane, ma ad oggi questa possibilità pare davvero concreta.