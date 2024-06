Con Arnautovic andiamo in Champions League: il primo grande colpo dell’estate | Addio Inter ma resta in Serie A

Botto di mercato per questo club del nostro campionato, che per puntare in grande ha deciso di farsi avanti per il centravanti nerazzurro.

Sarà un’estate di grandi manovre di mercato in casa interista, che ha già cominciato a muovere le prime pedine per la sessione di trasferimenti che aprirà i battenti a breve. In particolare in casa nerazzurra c’è una zona del campo su cui si sta lavorando con grande insistenza da diverso tempo ormai. Stiamo parlando dell’attacco. Nella stagione scorsa il reparto offensivo nerazzurro era composto da Lautaro Martinez, Thuram, Sanchez e Arnautovic.

A questi il prossimo anno si aggiungeranno almeno due nomi, anche se è molto probabile che questi siano tre. Il primo è già deciso, ovvero Mehdi Taremi, proveniente dal Porto a parametro zero. Il secondo invece sarà un altro nuovo acquisto di livello, e le voci principali portano a Gudmundsson. Il terzo slot in questione invece sembra destinato al giovane Valentin Carboni, di ritorno dal prestito al Monza.

Di conseguenza è ovvio che qualcuno dovrà partire, e anche in questo caso la società interista ha già stabilito chi sarà a fare le valigie. Sanchez se ne sta già andando, visto il contratto in scadenza a fine giugno. Arnautovic invece è sulla buona strada. La notizia delle ultime ore però riguarda proprio il futuro del calciatore austriaco, che, al contrario di quanto sembrava essere stabilito, rimarrà in Serie A per provare a portare in Champions League questa squadra.

Futuro a sorpresa per il bomber

Per le ragioni sopra elencate l’ex attaccante del Bologna è finito sulla lista dei cedibili, e fino a qualche tempo fa l’unica opzione che sembrava poter essere realistica per il suo futuro riguardava un trasferimento in Arabia Saudita.

Ultimamente però una nuova ipotesi a sorpresa pare che si stia facendo avanti con grande vigore, ovvero quella di un suo approdo alla Fiorentina. Di recente infatti l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aperto le porte ad un’operazione del genere.

Ecco il bomber per Palladino

Il club viola in questa stagione non è riuscito a risolvere il problema del gol, e nemmeno l’acquisto in prestito a gennaio di Belotti ha portato miglioramenti alla squadra da questo punto di vista.

Per questo motivo dunque la società gigliata vuole fare un colpo importante nel ruolo di centravanti, e Arnautovic ad oggi, per esperienza e costi, sembra il profilo adatto per il nuovo allenatore Raffaele Palladino.