“È fortemente tentato”: sta succedendo davvero e sconvolgerà la Serie A | Maurito Icardi torna con la n°9 sulla schiena

Il centravanti argentino è vicino ad un incredibile ritorno nel nostro campionato, dove andrà a guidare il reparto offensivo della big.

Anche se sembra un’eternità, sono passati appena cinque anni da quando Mauro Icardi ha lasciato l’Inter e il nostro campionato per cercare fortuna altrove.

Il centravanti argentino, esploso con la maglia della Sampdoria e affermatosi con quella nerazzurra, si trasferì al PSG dopo la brusca interruzione dei rapporti con il club milanese, non trovando però la stessa fortuna.

Passato al Galatasaray però il 31enne è tornato a brillare a suon di gol e grandi prestazioni, e per questa ragione dunque il giocatore potrebbe concedersi una nuova grande chance, magari proprio in Italia. Le ultime indiscrezioni sul suo conto infatti sono molto chiare, lasciando intravedere la possibilità di questo scenario.

Un annuncio sorprendente sul futuro del bomber

Nelle scorse ore l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha esposto alcune indiscrezioni sul futuro di Mauro Icardi, il quale a quanto pare, dopo l’addio del tecnico del Galatasaray potrebbe decidere anch’egli di lasciare la Turchia. Di seguito le parole del giornalista.

”Dal momento che Erden Timur ha intenzione di lasciare il Galatasaray, Mauro Icardi è fortemente tentato di fare la stessa cosa. Ricordiamo, infatti, che Mauro scelse il Gala perché convinto dal progetto di Erden. L’anno scorso, addirittura, rinunciò ad un contratto milionario in Arabia, pur di non mancare alla parola data a Timur di provare a vincere il secondo scudetto con la squadra turca”.

Nuova chance in Serie A per lui?

L’ipotesi messa in giro da Di Marzio ha riacceso di sicuro i riflettori della Serie A per il bomber, che farebbe comodo a diverse squadre. Su tutte c’è la Roma, che con l’addio di Romelu Lukaku, il quale tornerà al Chelsea dopo il prestito, avrà bisogno di un nuovo centravanti titolare. E’ questo poi lo stesso motivo che spingerebbe il Milan a provare a prendere Maurito. Il Diavolo ha perso Giroud a costo zero, e deve cercare un nuovo attaccante affidabile.

Meno calda invece la pista Juventus, che per accogliere in rosa un altro bomber dovrà prima liberarsi di Moise Kean e di Arek Milik. Più indietro nelle preferenze di Icardi, ma comunque in lizza per il suo acquisto invece il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di fare una grande campagna acquisti per formare una rosa di alto livello.