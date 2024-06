Como piglia tutto: accordo con il giocatore dell’Inter | È il primo colpaccio per la Serie A

Il club lombardo vuole rafforzare la rosa il più possibile ed è molto vicino all’acquisto di un giocatore nerazzurro.

Con i playoff che si sono giocati nella serata di domenica è stato assegnato anche il terzo posto valevole per la promozione in Serie A. Il Venezia, dopo aver battuto la Cremonese per 1-0, si è aggiudicato il pass per il prossimo massimo campionato. Insieme al club veneto approdano nella massima categoria, già qualificate da tempo, il Parma e il Como. E’ proprio quest’ultima squadra che però desta maggiore curiosità negli appassionati.

La proprietà comasca è la più ricca del calcio italiano, e raggiunta la A vuole di sicuro ottenere grandi risultati. E’ ovvio che per fare ciò servirà un gran mercato, che vada a rinforzare la rosa in maniera importante. Anche per questo motivo dunque sono tanti i giocatori di alto livello accostati al club lombardo.

L’ultimo in ordine di tempo però è un calciatore dell’Inter. A quanto pare però questo non è solo un flirt tra le due parti o una semplice indiscrezione di mercato. Il Como e il grande nome infatti si sono già accordati sulla base del trasferimento, che a breve dovrebbe diventare ufficiale. Si tratta dunque del primo colpo importante per la Serie A da parte dei proprietari indonesiani.

Un rinforzo di livello per il Como via nerazzurra

A breve, con precisione il prossimo 30 giugno, il contratto di Stefano Sensi con l’Inter scadrà, e di conseguenza il centrocampista rimarrà svincolato. Dopo il trasferimento al Leicester fallito nel gennaio scorso dunque l’ex Sassuolo si metterà a caccia di una nuova squadra.

Ma questa ricerca da parte del giocatore sembra essere già terminata, visto che proprio il Como pare seriamente interessato ad accaparrarsi le sue prestazioni in vista del prossimo anno, dove per affrontare la Serie A ci sarà bisogno di rinforzi esperti e di qualità.

Sensi cerca il rilancio

Dopo alcuni anni bui, passati più in infermeria che sul terreno di gioco, il centrocampista è pronto a rilanciarsi in un nuovo club, visto che l’Inter anche in questa stagione gli ha fatto capire che il suo tempo in nerazzurro è finito.

A 28 anni (29 il prossimo agosto), Sensi può ancora dire la sua. Le sue qualità non sono affatto in discussione, e la sua speranza è quella di tornare ai livelli di Sassuolo o dei primi mesi interisti, dove ha fatto capire a tutti di essere un giocatore di alto livello.