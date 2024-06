Lascia il ritiro dell’Olanda per visite mediche e firma: Depay (finalmente) in Serie A | Prende la maglia n° 9

Il calciatore ha ormai deciso il suo futuro, che dopo un corteggiamento durato anni sarà nel nostro campionato, in una big assoluta.

L’Europeo di Germania sta per prendere il via, ma allo stesso modo sta per iniziare anche la finestra di mercato estiva che ci accompagnerà per i prossimi mesi. I club sono già a caccia di ghiotti affari che possano rinforzare le rose senza dover spendere un botto in termini economici. Per questo motivo dunque si valutano diversi profili interessanti da questo punto di vista.

Uno dei migliori è senza ombra di dubbio Memphis Depay, che è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e sarà disponibile al trasferimento a parametro zero visto il mancato rinnovo dell’accordo con i Colchoneros. L’olandese ha di sicuro tanti estimatori, visto che stiamo parlando di un calciatore di grande esperienza e importanti doti tecniche, ma tra questi ad oggi in pole position sembra esserci una società italiana, che dopo tanti anni in cui l’attaccante viene accostato alla Serie A potrebbe far andare in porto l’operazione.

Secondo le ultime indiscrezioni addirittura il 30enne sta per lasciare il ritiro della nazionale olandese, con cui prenderà parte ai prossimi campionati europei, per fare le visite mediche e firmare con il club che lo sta seguendo, pronto a fargli cucire sulle spalle la maglia numero nove.

E’ Depay il grande rinforzo del club

Saranno tante le manovre che il Milan dovrà mettere a segno sul prossimo mercato estivo, ma di sicuro quelle che urgono maggiormente riguardano il reparto avanzato. L’addio di Olivier Giroud ha fatto scattare l’allarme in casa rossonera, e la dirigenza dovrà trovare quanto prima un attaccante.

Tra i tanti nomi seguiti dalla dirigenza milanista ultimamente è saltato fuori anche quello di Depay, che andrebbe così a raccogliere l’eredità del centravanti francese, e a dare anche una soluzione alternativa per l’attacco del futuro.

Milan, non solo Depay

Il club sette volte campione d’Europa sembra avere intenzione di mettere a segno un doppio colpo di mercato in attacco, e di conseguenza il giocatore olandese non sarebbe l’unico a trasferirsi sotto la Madonnina in estate.

Per questo dunque vanno tenuti d’occhio anche altri profili in orbita milanista, dove il sogno però rimane uno solo, ovvero il connazionale di Depay Joshua Zirkzee. Vedremo nel corso delle prossime settimane come si evolveranno le cose per il reparto offensivo rossonero.