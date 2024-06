Guardiola chiama casa Milan: offro 80 milioni, me lo mandate? Ciao ciao Milan, vado al City

Il tecnico catalano vuole progettare un grande scippo al club rossonero, che almeno si riempirà le casse di soldi freschi con la cessione.

Sarà un’intensa estate di calciomercato quella che sta per arrivare. Le squadre infatti vogliono rinforzarsi dappertutto come al solito, per rendersi più competitive in vista del prossimo anno. In Serie A la speranza è quella di non essere la solita preda delle big europee, in particolar modo della Premier League, dove i vari top player finiscono come al solito nei pensieri delle società inglesi.

Ma a quanto pare uno scenario del genere rischia di andare in porto ancor prima dell’apertura dei battenti della sessione di trasferimenti. Un calciatore del Milan è infatti diventato un grande obiettivo di mercato del Manchester City, dove il tecnico Pep Guardiola sta spingendo parecchio per averlo, avendolo individuato come rinforzo ideale per provare a vincere nuovamente la Champions League il prossimo anno.

A quanto pare infatti i Citizens sarebbero pronti addirittura a mettere su piatto la bellezza di 80 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del top player. Una cifra davvero molto importante, che sta facendo vacillare il Diavolo, pronto ad incassare questa esorbitante somma. Dal canto suo poi il giocatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento, che dunque non dovrebbe tardare ad arrivare.

Ecco il rossonero seguito dal club di Manchester

Si stanno facendo sempre più intense negli ultimi giorni le voci che vorrebbero Ederson vicino al trasferimento in Arabia Saudita. L’estremo difensore brasiliano infatti è tentato dalla proposta dell’Al Ittihad, che di sicuro gli avrà offerto uno stipendio da capogiro per diversi anni.

Di conseguenza in quel di Manchester Pep Guardiola e i suoi collaboratori stanno iniziando a ragionare su quale potrebbe essere il suo sostituto ideale, e di sicuro uno dei principali nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Mike Maignan.

Maignan profilo ideale per Guardiola

Le qualità del portiere francese tra i pali non sono di certo da mettere in discussione, ma allo stesso tempo pure con i piedi l’ex Lille ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione. Anche per questo Guardiola, che costruisce dal basso, lo vorrebbe a tutti i costi per il dopo Ederson.

Per assicurarselo dunque i Citizens sarebbero pronti a fare un pesante investimento, accontentando magari le richieste rossonere che sono molto vicine agli 80 milioni di euro.