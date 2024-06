Jovetic 3.0: “Vorrei chiudere lì la carriera” | Torna in Serie A per portarli in Champions League

Terzo ritorno in Italia in vista per il giocatore montenegrino, che con le sue recenti dichiarazioni ha fatto capire a tutti la sua volontà.

Nella serata di mercoledì si è giocato l’ultimo atto della Conference League. La finale ha visto di scena la Fiorentina e l’Olympiakos ad Atene. E’ stata una partita equilibrata, alla pari e priva di molti colpi di scena. Uno dei pochi, che di sicuro è stato il più importante, è arrivato al 116esimo minuto, quando da un cross di Hezze, El Kaabi ha insaccato il gol del vantaggio.

Una segnatura importante, convalidata dal Var dopo un lungo controllo e che risulterà decisiva ai fini del risultato finale, che sarà proprio di 1-0. Il successo, il primo europeo nella storia della squadra e di tutto il calcio greco, è stato festeggiato a lungo dai protagonisti. Tra questi troviamo anche Stevan Jovetic, vecchia conoscenza del calcio italiano.

E’ stato proprio lui però che dopo la vittoria ha parlato ai microfoni come di consueto, facendo capire le sue chiare intenzioni per il futuro. L’attaccante montenegrino infatti ha affermato pubblicamente di voler chiudere la carriera in Serie A, e più in particolare in questo club. Il sogno è di riportare in Champions la squadra in questione. I tifosi intanto già sognano ad occhi aperti.

Le parole di Jo Jo che non lasciano dubbi

Dopo il successo contro la sua ex squadra, Jovetic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Tra le tante però non sono mancate quelle relative al suo futuro, e dagli studi dell’emittente televisiva qualcuno ha lanciato una provocazione. All’attaccante è stato infatti chiesto se gli piacerebbe chiudere la carriera proprio a Firenze.

La risposta del giocatore non si è fatta attendere, ed ha aperto totalmente ad un suo clamoroso ritorno in maglia viola. ”Hanno il mio numero, vediamo. Non si sa mai nel calcio, Firenze è speciale, sarebbe bello, il calcio italiano è bello”. Queste le dichiarazioni di Jo Jo.

Ritorno in viola per rivivere i fasti di un tempo

Jovetic alla Fiorentina è stato un calciatore sensazionale, soprattutto nei suoi primi anni, prima che iniziasse a rimanere vittima di diversi problemi fisici, che ne hanno poi condizionato spesso la carriera.

Il suo legame con la città e con i tifosi poi è rimasto molto importante, e anche per questo il 34enne si è proposto apertamente ai gigliati, magari per tornare a mettersi in mostra ad alti livelli e rivivere ciò che è stato diversi anni fa.