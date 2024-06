Porta 100 milioni e te ne vai: Beppe Marotta è arrabbiatissimo | Vola di tutto con l’agente

L’ad interista ha rotto con il procuratore del top player, e ha intenzione di farlo partire in cambio di una grande somma di denaro.

Il mercato sta per aprire ufficialmente i suoi battenti. Tra le squadre che troveremo molto attive ovviamente non può mancare l’Inter, che dopo aver stravinto il campionato non vuole affatto mollare. L’idea della società è quella di ripetersi in patria e magari tornare competitiva anche in campo europeo, dove nella stagione appena conclusasi la Beneamata è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League.

Per consentire una maggiore competitività però sarà importante, oltre come detto a fare una grande campagna acquisti, cercare di mantenere in rosa i principali calciatori. Ma come ben sappiamo la politica nerazzurra, e specialmente dell’ad Beppe Marotta, è quella di non voler trattenere nessuno contro la propria volontà. Il dirigente ha sempre ragionato in questo modo: chi non vuole restare se ne va, a patto che porti soldi freschi nelle casse del club.

E’ proprio questo ciò che sta accadendo ad un big interista negli ultimi tempi. Più nel dettaglio il procuratore del calciatore sarebbe arrivato ai ferri corti con l’amministratore delegato interista, il quale gli ha mostrato le condizioni per andare via: servono 100 milioni di euro per riempire le casse della società, e dopodiché sarà Marotta in persona a preparargli i bagagli.

Situazione tesa tra le parti

Da diversi mesi ormai la questione riguardante il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter tiene banco ad Appiano Gentile. Da tempo infatti il club sta lavorando per prolungare la scadenza datata per il giugno del 2026, ma la situazione non sembra avere una via d’uscita.

Negli ultimi giorni però qualcosa sembra essere cambiato, ma non si tratta di buone notizie. In particolare l’agente del capitano nerazzurro avrebbe alzato di parecchio le richieste sull’ingaggio. Sono 12 i milioni di euro annui voluti dal procuratore. Una cifra troppo elevata per le casse della Beneamata, che può arrivare al massimo a 8 e mezzo.

Lautaro lascia l’Inter?

Le richieste del procuratore del Toro non sono affatto piaciute alla società e in particolar modo a Beppe Marotta, il quale sarebbe davvero furioso per questa situazione di continuo stallo.

Per questo motivo, ma soprattutto perché non vuole rischiare di arrivare a giungo prossimo con un solo anno di contratto tra le mani, non è da escludere che l’Inter decida di vendere Lautaro: prezzo di partenza 100 milioni.