Brescia, la smentita di Ghirardi: «Non parteciperò a iniziative per l’acquisto del club»

Negli scorsi giorni Massimo Cellino ha aperto alla possibilità di vendere il Brescia, con la speranza di lasciare il testimone con la squadra ancora in Serie B. Tra i nomi accostati all’acquisto del club spunta anche Tommaso Ghirardi, noto al calcio italiano in quanto fu proprietario del Parma per poi cederlo nel 2014. L’ex numero uno ducale, ai microfoni di Brescia Oggi, ha smentito però la possibilità di acquistare le Rondinelle: «Da più parti è circolato il mio nome, ma non parteciperò a iniziative per l’acquisto del Brescia, a maggior ragione a un’operazione dai contorni oscuri».