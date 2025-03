Salernitana, Ruggeri: «Viviamo un momento complicato ma daremo il massimo per salvarci»

Fabio Ruggeri, giocatore della Salernitana, prossimo avversario di campionato del Palermo, ha rilasciato un’intervista a Stile TV. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da TuttoSalernitana.com:

«Sappiamo che è un momento delicato, ce la metteremo tutta per riuscire a salvarci. In questo momento è molto importante la continuità, arriviamo da un buon punto in trasferta a Bari, contro una squadra forte, è importante dare continuità anche per la prossima partita in casa. In questo momento dobbiamo badare più all’aspetto pratico. Ora ci stiamo concentrando sugli aspetti dove dobbiamo migliorare. Veniamo da due partite senza prendere gol, sicuramente è un aspetto dove continuare ad insistere. Messaggio ai tifosi? Sì, avvertiamo il dodicesimo uomo, in casa ed anche in trasferta, come a Bari, dove si sono presentati in tantissimi e ci danno una mano».