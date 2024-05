“Accordo con Luis Alberto”: è arrivata la fiammata e il Mago se ne va | Affare (praticamente) fatto

Annuncio importante sul futuro del centrocampista iberico, che ha trovato la sua nuova squadra e si appresta a lasciare la Capitale.

Da diverse settimane il futuro di Luis Alberto è stato ben chiarito. Il centrocampista infatti non continuerà alla Lazio. E’ stato lui stesso infatti ad affermare pubblicamente di volersene andare, lasciando così la Capitale dopo diversi anni ad alti livelli.

Come spesso accade in queste situazioni dunque le voci sulla sua prossima squadra sono iniziate a circolare all’impazzata. Tra un’ipotesi ed un’altra però nelle scorse ore sono arrivate delle novità importanti.

Un annuncio sorprendente ha infatti rivelato che il Mago ha trovato l’accordo con quello che sarà il suo nuovo club, e l’affare ormai è praticamente in dirittura d’arrivo. Vediamo dove giocherà lo spagnolo.

Le parole che annunciano il trasferimento

Di recente il famosissimo esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto ai microfoni di SOS Fanta durante una live su Twitch, ha parlato del futuro di Luis Alberto, sganciando una vera e propria bomba. A quanto pare infatti il calciatore della Lazio ha trovato un accordo con un club qatariota, che a breve potrebbe assicurarsi il suo cartellino. Anche se c’è ancora da trovare un’intesa tra la società in questione e il patron biancoceleste Claudio Lotito. Di seguito le parole di Romano.

”C’è questa trattativa con l’Al Duhail, c’è l’accordo col giocatore e lui vuole andare, bisogna trattare con Lotito che non vuole liberarlo a zero. Il timing sarà importante, da capire se si vuole trovare una situazione tutti assieme o se ci sarà l’ennesimo caso Luis Alberto. Intanto lui ha detto sì al club del Qatar, adesso dipende tutto dalla Lazio, dalla trattativa tra i due club”.

Si defilano le altre ipotesi per il Mago

Con le conferme arrivate da parte di Fabrizio Romano dunque svaniscono sempre di più le altre opportunità per il futuro del giocatore. In tanti avevano ipotizzato un suo ritorno in patria, nel campionato spagnolo. Parecchie anche le indiscrezioni che volevano un suo trasferimento al Napoli.

Il futuro del centrocampista però sembra essere destinato al Qatar, dove andrà con tutta probabilità a percepire un ingaggio enorme. Un destino dunque quasi annunciato per lui, visto che già l’anno scorso Luis Alberto era stato vicino ad accettare una proposta milionaria, che in quel caso proveniva dall’Arabia.