Miccoli emozionato al Da Luz: «Il Benfica è casa mia. Questo club sarà sempre nel mio cuore»

Una visita che ha scaldato i cuori. Fabrizio Miccoli, ex attaccante di Palermo e Juventus – tra le altre –, con un passato importante anche al Benfica tra il 2005 e il 2007, è tornato a calcare il prato dello stadio Da Luz durante l’intervallo della partita tra Benfica e Arouca, valida per la 29ª giornata della Liga Portugal.

Microfono in mano e visibilmente emozionato, Miccoli ha dichiarato ai microfoni del club portoghese: «Per me il Benfica e Lisbona sono casa. È sempre una grandissima emozione tornare. Sono molto felice, tornare è sempre bello». L’ex capitano indimenticato anche del Palermo ha poi aggiunto: «È un’emozione indescrivibile essere qui. Questo club sarà per sempre nel mio cuore».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Miccoli ha proseguito raccontando le sue sensazioni nel rientrare al Da Luz: «Entrare in questo stadio è come tornare al passato. Sono molto felice, ho portato anche mio figlio, volevo che conoscesse da vicino il Benfica. Gli parlo spesso di questa squadra, ma vederla con i propri occhi è tutta un’altra cosa, è indescrivibile».

Tra i ricordi più belli, l’ex numero 10 non ha avuto dubbi: «La partita più speciale? Liverpool-Benfica. È stato un momento davvero unico: un gol speciale, una serata indimenticabile della mia carriera».

Nonostante il clima di festa, però, la serata non è stata fortunata per il Benfica, raggiunto nel finale dall’Arouca sul 2-2. Miccoli aveva spronato la squadra poco prima: «Bisogna vincere per tornare davanti allo Sporting. L’obiettivo deve essere conquistare il triplete quest’anno».