Giornale di Sicilia: “Palermo, i play-off tornano in bilico”

Da grande occasione a spreco pericoloso. Il Palermo, come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ha visto ridursi sensibilmente il margine di vantaggio sulle inseguitrici dopo la sconfitta contro il Bari, che ha accorciato la distanza a un solo punto. Una battuta d’arresto che rappresenta un chiaro campanello d’allarme in vista delle ultime cinque giornate decisive per centrare i playoff.

Dopo la vittoria con il Sassuolo, che sembrava aver riacceso l’entusiasmo, il Palermo è ricaduto nei suoi limiti: difesa fragile, pause mentali nei momenti chiave e un’incapacità cronica di chiudere le partite. «L’involuzione difensiva è preoccupante», osserva Arena, sottolineando come la squadra abbia subito almeno due reti in otto delle ultime quattordici gare.

Alessandro Arena analizza anche la gestione di Dionisi, finito di nuovo sotto osservazione per alcuni cambi conservativi nella trasferta pugliese. Tuttavia, l’arma su cui i rosanero dovranno puntare è la fase offensiva, trainata da un Pohjanpalo sempre più imprescindibile.

Contro la Carrarese, avversario che all’andata bloccò il Palermo sullo 0-0, sarà obbligatorio vincere. Gli impegni casalinghi contro Südtirol e Frosinone potrebbero favorire i rosanero, ma sarà soprattutto nelle trasferte a Catanzaro e Cesena che si deciderà il destino. In palio c’è il quinto posto, con la Juve Stabia distante cinque punti e la Cremonese a otto, ma con un calendario molto più impegnativo.

Il Giornale di Sicilia conclude evidenziando come adesso, più che mai, il Palermo debba dimostrare carattere, equilibrio mentale e determinazione, qualità invocate da Dionisi per affrontare la volata finale verso la Serie A.