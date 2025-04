Sassuolo, il presidente Rossi esulta: «Un sogno realizzato. Giocare contro il Palermo…»

Il risultato di Mantova-Spezia ha decretato il ritorno ufficiale in Serie A del Sassuolo, ad appena un anno dalla retrocessione. Un traguardo straordinario, vissuto con emozione e fiato sospeso fino all’ultimo secondo, come racconta il presidente Carlo Rossi: «La partita di Mantova è stata incredibile e ci ha fatto vivere questa promozione in maniera insolita. Risalire in Serie A dopo appena un anno è una cosa favolosa e per nulla scontata».

Rossi ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto da tutto l’ambiente neroverde: «La possibilità di intervenire sul mercato nella maniera giusta è stata determinante. Palmieri e Carnevali hanno fatto benissimo, senza dimenticare il mister e i giocatori che si sono impegnati, alternandosi con grande spirito di squadra. Alla fine si è risolto tutto nel migliore dei modi, con cinque giornate d’anticipo».

Poi, un pensiero anche alle sfide del futuro: «Il prossimo anno torneremo ad incontrare quelle belle squadre della Serie A. Non che le squadre affrontate quest’anno in Serie B siano da disprezzare, perché giocare contro Bari, Palermo, Reggiana, Modena e tutte le altre ci ha comunque riempito di orgoglio. Ma avevamo una voglia matta di tornare su e ci siamo riusciti. Viva il Sassuolo, viva il nostro progetto. Speriamo di rimanere in A per altri undici anni, sarà dura ma ci proveremo con tutte le nostre forze».

Infine, una dedica speciale: «Il merito è della proprietà, che ci ha sempre creduto senza mai far mancare il proprio supporto. Dedico questa promozione al Dottor Giorgio Squinzi: se fosse stato qui, avrebbe festeggiato con noi».