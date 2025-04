Cosenza, il sogno salvezza passa (forse) dal TAR

Il Cosenza vede ormai il baratro della Serie C. Dopo una stagione scorsa esaltante, forse la migliore da quando i Lupi sono tornati in Serie B, quest’anno la situazione è drammaticamente cambiata: ultimi in classifica, condannati da un rendimento deludente… e da una pesantissima penalizzazione di 4 punti.

Ma il presidente Eugenio Guarascio non si arrende. Come riportato da Orazio Accomando di DAZN, la società rossoblù starebbe valutando un estremo tentativo: il ricorso al TAR del Lazio. L’obiettivo? Contestare la validità delle motivazioni che hanno portato alla penalizzazione e provare a ribaltare tutto in extremis.

Un’ultima carta, insomma, da giocare quando ormai sul campo le speranze sono ridotte al lumicino. Le possibilità che il ricorso venga accolto sono minime, ma il Cosenza sembra intenzionato a provarci fino in fondo. Perché, a volte, anche nel calcio, la speranza è l’ultima a morire.