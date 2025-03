Palermo, Rayyan Baniya convocato in Nazionale: il difensore chiamato da Montella

Rayyan Baniya, difensore del Palermo, è stato convocato dal ct Vincenzo Montella per la prossima gara della Turchia in Nations League contro l’Ungheria. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali del club rosanero, che ha celebrato la chiamata del centrale classe 1999.

Baniya, autore di una stagione solida con il Palermo, avrà così l’opportunità di mettersi in mostra con la maglia della Nazionale turca, confermando la crescita e la fiducia che Montella ripone in lui. Un riconoscimento importante per il difensore, che si aggiunge ai convocati internazionali del club siciliano.