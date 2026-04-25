Serie B, 36ª giornata: i risultati dei primi tempi delle 15 e la classifica live
Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle ore 15 della 36ª giornata di Serie B, con risultati ancora in equilibrio su molti campi e pochi gol fin qui segnati.
I risultati al 45’:
Entella-Padova 0-0
Frosinone-Carrarese 0-0
Pescara-Juve Stabia 0-0
Reggiana-Palermo 1-1
Südtirol-Mantova 0-2
Partita bloccata su diversi campi, mentre arrivano segnali importanti da Reggio Emilia, dove il Palermo è sull’1-1, e da Bolzano con il Mantova avanti 2-0 sul Südtirol.
Classifica live aggiornata:
Venezia — 75
Monza — 75
Frosinone — 73
Palermo — 69
Catanzaro — 59
Modena — 52
Juve Stabia — 50
Avellino — 46
Carrarese — 44
Cesena — 44
Mantova — 43
Padova — 41
Südtirol — 40
Sampdoria — 40
Empoli — 37
Entella — 37
Pescara — 34
Reggiana — 34
Bari — 34
Spezia — 33
Situazione in continua evoluzione: il Palermo, con il pari momentaneo, sale a 69 punti, mentre il Frosinone resta terzo ma con margine ridotto. In coda, equilibrio totale con diverse squadre racchiuse in pochi punti.