Reggiana-Palermo, proteste granata: chiesta l’espulsione di Palumbo dopo il gol

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
palermo cesena 2-0 (82) Palumbo

REGGIO EMILIA – Non sono mancate le polemiche nel corso del primo tempo di Reggiana-Palermo. Subito dopo il gol del pareggio firmato da Palumbo, arrivato al 30’, la squadra granata ha protestato vivacemente chiedendo l’espulsione del numero 5 rosanero.

L’episodio si è verificato durante l’esultanza del centrocampista del Palermo sotto il settore occupato dalla Curva Sud. Un gesto che non è stato gradito dai giocatori e dallo staff della Reggiana, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione dell’arbitro Feliciani.


Momenti di tensione in campo, con proteste insistenti da parte dei padroni di casa. Addirittura, secondo quanto raccolto, è entrato in campo anche il presidente granata Salerno per manifestare il proprio disappunto.

Nonostante le veementi richieste della Reggiana, il direttore di gara ha deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Palumbo, ritenendo regolare l’esultanza del calciatore rosanero.

La gara è poi proseguita senza ulteriori interventi arbitrali legati all’episodio, ma il clima al “Città del Tricolore” si è inevitabilmente acceso, aggiungendo ulteriore tensione a una sfida già delicata per la posta in palio.

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