Reggiana-Palermo, proteste rosanero: mani in area su Pierozzi, ma l’arbitro lascia correre

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
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REGGIO EMILIA – Episodio dubbio nella ripresa di Reggiana-Palermo, con i rosanero che protestano per un possibile calcio di rigore non concesso.

Al 54’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Pierozzi svetta di testa in area granata trovando però il contatto con il braccio di un difensore della Reggiana. L’impatto ha immediatamente scatenato le proteste dei giocatori del Palermo, che hanno chiesto a gran voce l’assegnazione del penalty.


Nonostante le reiterate richieste dei rosanero, l’arbitro Feliciani ha deciso di lasciar proseguire il gioco, ritenendo non punibile il tocco di mano. L’episodio è stato valutato anche dalla sala VAR, ma non sono arrivati richiami per una revisione al monitor.

Resta quindi il dubbio su un episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara, con il Palermo che continua a spingere alla ricerca del vantaggio tra le proteste.

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