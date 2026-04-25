Reggiana-Palermo, rosso a Papetti dopo revisione VAR: fallo duro su Johnsen

REGGIO EMILIA – Finale acceso al “Città del Tricolore”, dove la Reggiana resta in inferiorità numerica negli ultimi minuti della sfida contro il Palermo.

Al 83’ (a sette minuti dal termine), Papetti è stato espulso dopo un intervento molto duro ai danni di Johnsen. In un primo momento l’arbitro Feliciani aveva estratto il cartellino giallo, ma la dinamica dell’azione ha portato a una revisione al VAR.





Dopo il check al monitor, il direttore di gara ha cambiato la propria decisione, trasformando l’ammonizione in espulsione diretta. Decisivo il giudizio sull’intervento “a martello” sulla caviglia del giocatore rosanero, ritenuto pericoloso.

La Reggiana è così rimasta in dieci uomini nel finale di partita, mentre il Palermo ha provato ad approfittare della superiorità numerica negli ultimi minuti.