Reggiana-Palermo 1-1, le pagelle

Al “Mapei Stadium”, il Palermo non va oltre il pareggio contro la Reggiana e dice addio al sogno promozione diretta. Una prestazione opaca da parte della formazione di Inzaghi che, nonostante il predominio del gioco per larghi tratti del match e la superiorità numerica nel finale, non trova la rete dei tre punti. Partono bene i rosanero, che al 18′ vanno vicini al gol del vantaggio con il legno colpito da Pohjanpalo. Al 21′ i granata firmano la rete che sblocca l’incontro, firmata da Lambourde. I siciliani reagiscono e, al 30′, riportano il risultato in parità con una splendida conclusione al volo di Palumbo. Nella ripresa il Palermo prova fino alla fine a portare a casa il vantaggio, ma deve accontentarsi di un amaro pareggio e proiettarsi in ottica playoff. Di seguito le pagelle dei rosanero:

Joronen 6: Mai impegnato dall’attacco avversario. Non ha colpe sul gol di Lambourde.





Pierozzi 6: Da terzo di difesa spinge molto sulla fascia. Esce in ritardo su Portanova in occasione del vantaggio granata, facendosi bruciare dal numero 90. Si fa perdonare pochi minuti dopo con l’assist per Palumbo che firma il pari.

Peda 5,5: Va vicino al gol di testa in un paio di occasioni. Al 15′ rischia la frittata, con un errore che lascia Gondo da solo davanti a Joronen. Pecca a volte di inesperienza, non trasmettendo alla difesa la stessa sicurezza di capitan Bani.

Ceccaroni 5,5: Presidia bene la sua zona di campo, provando a spingersi in avanti. Poco deciso il suo rinvio in occasione del gol di Lambourde.

Dal 84′ Gyasi: S.v

Rui Modesto 6,5: Attento sulla fascia in fase difensiva, trova varie incursioni pericolose in avanti, come in occasione dell’azione da cui nasce il palo di Pohjanpalo. Si accentra molto e arriva spesso al tiro. Al 36′ Micai, con il piedone, gli nega la gioia del gol.

Dal 75′ Vasic 6: Entra in campo con voglia di far bene. Nel finale va vicino alla rete del vantaggio con un bel destro a giro che termina di poco a lato.

Segre 5,5: Corre e si sacrifica per la squadra. Prezioso il suo aiuto in fase difensiva, ma poco presente nella manovra offensiva.

Dal 66′ Johnsen 6: Non ancora al top della forma, tenta spesso l’uno contro uno, procurandosi l’espulsione di Papetti.

Ranocchia 5,5: Come sempre è il fulcro della manovra rosanero. Meno decisivo rispetto al passato, sbagliando qualche passaggio di troppo e peccando di imprecisione.

Augello 6: Solido sulla fascia, dove fa valere la sua esperienza. Arriva spesso al cross, ma non trova il passaggio decisivo.

Palumbo 7: È lui l’uomo in più di questo Palermo. Spazia molto per il campo, abbassandosi spesso sulla linea di centrocampo. Al 15′ va vicino al gol con un pallonetto salvato sulla linea. La rete del pari arriva poco dopo, rendendosi protagonista di una grandissima conclusione al volo che batte Micai.

Le Douaron 5: Poco presente sulla trequarti, dove fatica a ritagliarsi il suo spazio e inventare qualcosa. Un passo indietro per lui rispetto ai precedenti match.

Dal 75′ Corona 5,5: Con il suo ingresso non riesce a dare qualcosa in più in termini di apporto offensivo.

Pohjanpalo 5,5: Sempre presente e temibile all’interno dell’area di rigore, ma non riesce a firmare la sua 24ª rete stagionale. Sfortunato al 18′, quando il palo gli nega la gioia del gol.

Inzaghi 5,5: Il Palermo parte forte e mantiene la sua identità anche dopo il vantaggio della Reggiana, trovando il pari. Nella ripresa prova a risolvere il match con i cambi, ma i rosanero devono accontentarsi del pareggio, vedendo sfumare il sogno promozione diretta.