Serie B, 36ª giornata: finali delle gare delle 15 e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
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Si chiudono le gare delle ore 15 della 36ª giornata di Serie B, con risultati pesanti sia in zona promozione che nella lotta salvezza.

I risultati finali:


Catanzaro-Spezia 4-2
Entella-Padova 1-0
Frosinone-Carrarese 3-0
Pescara-Juve Stabia 1-1
Reggiana-Palermo 1-1
Südtirol-Mantova 0-3

Colpo importante del Frosinone che batte la Carrarese e aggancia la vetta, mentre il Palermo non va oltre il pari a Reggio Emilia e perde terreno. In coda, vittoria pesante dell’Entella sul Padova, mentre il Pescara muove la classifica.

Classifica aggiornata:

Venezia — 75
Frosinone — 75
Monza — 75
Palermo — 69
Catanzaro — 59
Modena — 52
Juve Stabia — 50
Avellino — 46
Cesena — 44
Carrarese — 43
Mantova — 43
Südtirol — 40
Padova — 40
Sampdoria — 40
Entella — 39
Empoli — 37
Pescara — 34
Reggiana — 34
Bari — 34
Spezia — 33

Classifica cortissima in vetta con tre squadre a quota 75: Venezia, Frosinone e Monza. Il Palermo resta quarto ma più distante, mentre il Catanzaro consolida il quinto posto.

In zona salvezza la situazione resta incandescente, con quattro squadre racchiuse in un punto tra il 17° e il 19° posto.

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