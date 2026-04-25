Frosinone-Carrarese, Alvini: «Vittoria importante, questa squadra non è mediocre»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Dopo il successo contro la Carrarese, Massimiliano Alvini analizza la prestazione del suo Frosinone, sottolineando l’importanza dei tre punti nella corsa promozione.

«La vittoria è stata importante, merito della squadra», ha dichiarato il tecnico. «La Carrarese è una squadra forte e ben allenata, questo successo ci dà continuità e fiducia».


Nonostante il risultato, Alvini individua anche aspetti da migliorare: «Nel primo tempo avremmo dovuto attaccare meglio il secondo palo. Ci sono alcune situazioni che analizzeremo».

Sguardo poi al percorso complessivo: «Perché dovrei pensare che non raccoglieremo quanto meritiamo? Sarebbe un ragionamento da squadra mediocre, e noi non lo siamo. Castagnini ha costruito un gruppo fantastico, con disciplina e valori. Dobbiamo solo guardare avanti».

Parole di elogio anche per i singoli, a partire da Bracaglia: «Ha giocato con una maschera fatta in un giorno. È un calciatore forte, con grande senso di appartenenza».

Su Kone: «Ha avuto qualche problema fisico e una squalifica, ma può darci un contributo importante in questo finale».

Chiusura dedicata al rapporto con il club: «Sono stato fortunato a trovare questa società. Non guardo indietro, penso solo al futuro».

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