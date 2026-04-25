Pescara-Juve Stabia, Abate: «Meritavamo di più. Siamo vivi per agganciare chi sta davanti»

Termina 1-1 la sfida dell’Adriatico tra Pescara e Juve Stabia, un risultato che lascia qualche rimpianto ai gialloblù. Al termine del match, Ignazio Abate ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa.

«Gli errori fanno parte del gioco, ma abbiamo avuto una grandissima reazione. Nei 90 minuti meritavamo di più», ha dichiarato il tecnico. «Abbiamo ancora la speranza di agganciare chi ci sta davanti».





Abate ha sottolineato l’atteggiamento della squadra in un contesto difficile: «Mi aspettavo una risposta così in uno stadio come questo. Siamo stati bravi e coraggiosi. È una giornata positiva che ci dà fiducia per le prossime gare».

Poi l’analisi dell’avversario: «Il Pescara è una squadra di valore, non puoi affrontarla sotto ritmo. Hanno qualità, palleggio e riempiono bene l’area. Abbiamo fatto un’ottima fase difensiva».

Dal punto di vista tattico, l’allenatore ha spiegato le sue scelte: «Ho optato per i due mediani stretti per contrastare il loro gioco, con Maistro sulla trequarti per dare qualità. In molti momenti lo abbiamo trovato bene, anche se potevamo fare meglio in alcune situazioni».

Sguardo infine alla classifica: «È tutto in bilico, anche chi è a quota 40 non è tranquillo. Il Pescara ha qualità per vincere le partite e si giocherà la salvezza fino alla fine».

Capitolo rosa: «Gli infortuni hanno limitato le rotazioni, ma tutti sono coinvolti. Non guardo in faccia a nessuno: gioca chi dimostra di meritare».