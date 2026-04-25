Reggiana-Palermo, Inzaghi mastica amaro: «Dovevamo vincere, meritavamo 3-4 gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (66) inzaghi

REGGIO EMILIA – Il Palermo non va oltre l’1-1 contro la Reggiana e vede allontanarsi definitivamente il sogno della promozione diretta. Al termine del match del “Mapei Stadium”, Filippo Inzaghi analizza la prestazione dei suoi con lucidità, ma senza nascondere l’amarezza per il risultato.

«Dovevamo sfruttare meglio le tante occasioni avute, ma sono comunque contento – sottolinea il tecnico rosanero –. La squadra ha rischiato e voleva vincerla a tutti i costi. Non c’è stata gara, ma è colpa nostra se non vinci una partita del genere».


Un Palermo propositivo, dominante per lunghi tratti, ma incapace di concretizzare la mole di gioco creata. Un limite che pesa nell’economia della stagione, anche se Inzaghi guarda avanti senza esitazioni: «Andiamo avanti e proseguiamo. La squadra ha creato tantissimo, meritava di fare tre o quattro gol. Abbiamo provato fino alla fine: se vinciamo le ultime due possiamo arrivare quarti a 75 punti. La squadra ha fatto una stagione importante».

Lo sguardo è già rivolto ai playoff, dove il Palermo proverà a giocarsi le proprie carte fino in fondo: «Noi ora ci proveremo al meglio, daremo fastidio a tutti».

Spazio anche a un focus su Magnani, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo il rientro: «Sappiamo cosa ha passato, sta cercando la miglior condizione e lo avremo al meglio ai playoff. Ci vuole grande attenzione e pazienza, mi auguro possa diventare decisivo».

Infine, un passaggio sulla Reggiana, avversaria combattiva nonostante la classifica: «Ha fatto la sua gara e abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. È una squadra che se la giocherà fino alla fine, ha giocatori importanti».

Il Palermo esce da Reggio Emilia con un punto e tanti rimpianti, ma con la consapevolezza di avere ancora qualcosa da dire nel finale di stagione.

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