Reggiana-Palermo, Angelini: «Potevamo anche vincerla. I ragazzi encomiabili»

REGGIO EMILIA – Non solo soddisfazione, ma anche un pizzico di rammarico nelle parole di Giuseppe Angelini, vice di Bisoli, al termine dell’1-1 tra Reggiana e Palermo. In conferenza stampa, il tecnico granata ha analizzato una gara giocata con grande sacrificio, sottolineando come la sua squadra abbia sfiorato anche il colpaccio.

«È un buon punto, potevamo anche vincere però purtroppo per poco non ci siamo riusciti – ha spiegato Angelini –. Ottima prestazione, sapevamo della forza del Palermo e quindi la partita è andata come l’avevamo preparata. I ragazzi sono stati encomiabili. Siamo ancora in ballo e balliamo».





Un piano gara rispettato alla perfezione, soprattutto dal punto di vista tattico: «Quando giochi contro squadre così forti sai che non puoi fare la partita. L’intelligenza dei ragazzi è stata quella di sacrificarsi. Abbiamo scelto di stare corti e bassi, perché il Palermo non ti dà punti di riferimento, gira molto per il campo e ha giocatori di qualità. Poi sapevamo che nelle ripartenze potevamo fargli male».

Angelini ha evidenziato anche la crescita della squadra e la consapevolezza nei propri mezzi: «Dipende molto da noi. Abbiamo grosse potenzialità. Se ci sono tutti questi punti di differenza un motivo ci sarà, ma oggi la squadra ha fatto per filo e per segno quello che gli aveva chiesto il mister».

Non manca un passaggio sugli episodi, decisivi nel calcio e anche in questa partita: «Gli episodi ci hanno penalizzato. Speravamo in Reinhart e nelle sue giocate, era preparato anche l’ingresso di Bertagnoli. Se in quella situazione avesse dato la palla al compagno forse la vincevamo».

Infine, un commento sugli episodi arbitrali e sul livello dell’avversario: «Anche il Var è intervenuto. Palumbo poteva essere espulso forse, ma in questo momento ci sono cose più importanti. Il Palermo non ci ha regalato niente».

Il punto conquistato tiene viva la speranza salvezza della Reggiana, che continua a credere nei playout: «Se facciamo sei punti abbiamo buone possibilità di giocarceli. Il campionato di Serie B è questo, non c’è niente di scontato. Tutti pensavano che avremmo perso col Palermo e invece ce la siamo giocata fino alla fine».