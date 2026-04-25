Reggiana-Palermo 1-1, rivivi gli highlights: emozioni, gol e polemiche del Mapei Stadium

REGGIO EMILIA – Una gara intensa, combattuta e ricca di episodi: Reggiana-Palermo regala spettacolo e tensione, ma si chiude sull’1-1 lasciando più di un rimpianto ai rosanero e nuove speranze ai granata.

Nel video highlights del match rivivono tutti i momenti chiave di una sfida che ha visto il Palermo partire forte e creare subito pericoli: decisivo Micai sul colpo di testa di Peda, mentre Palumbo sfiora il vantaggio con una spettacolare acrobazia salvata sulla linea.





La risposta della Reggiana è immediata e concreta: al 22’ Portanova pennella un cross perfetto per Lambourde che firma l’1-0, facendo esplodere il “Mapei Stadium”. Ma la reazione del Palermo è da grande squadra: al 30’ Pierozzi serve un pallone preciso e Palumbo lo trasforma nel gol del pareggio con una conclusione di qualità.

Nella ripresa il copione resta invariato: il Palermo spinge, la Reggiana resiste. Gli highlights raccontano anche gli episodi più discussi, come il clamoroso rigore non concesso ai rosanero per un tocco di mano in area e l’espulsione di Papetti dopo revisione al VAR per un intervento duro su Johnsen.

Nel finale, con l’uomo in più, il Palermo tenta l’assalto decisivo ma trova ancora un super Micai, mentre la Reggiana sfiora addirittura il colpo con Rover, fermato però dal fuorigioco.

Una partita viva fino all’ultimo secondo, che negli highlights restituisce tutta la tensione, la qualità e le polemiche di una sfida che lascia aperti i giochi: playoff per il Palermo, salvezza ancora possibile per la Reggiana.

Guarda gli highlights e rivivi tutte le emozioni di Reggiana-Palermo.