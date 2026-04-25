Reggiana-Palermo, Inzaghi guarda avanti: «Playoff da protagonisti, siamo pronti»

REGGIO EMILIA – Il Palermo esce dal “Mapei Stadium” con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di aver fatto la partita. Nel post-gara, ai microfoni ufficiali del club rosanero, Filippo Inzaghi analizza con lucidità l’1-1 contro la Reggiana.

«La partita è semplice da leggere: quando fai più di 20 tiri in porta devi fare più gol – sottolinea l’allenatore –. Abbiamo avuto occasioni clamorose, il loro portiere è stato bravissimo, ma dovevamo avere più cattiveria sotto porta».





Il tecnico evidenzia anche l’episodio che ha cambiato l’inerzia del match: «È chiaro che nell’unico tiro in porta abbiamo preso gol, poi però la squadra ha cercato fino alla fine di vincerla, anche esponendosi ai contropiedi perché voleva portare a casa i tre punti».

Nonostante il risultato, Inzaghi guarda avanti con determinazione: «Non ci siamo riusciti, ma adesso dobbiamo andare avanti. Dobbiamo chiudere bene il campionato, fare più punti possibili e superare quota 70. Poi ci prepareremo al meglio per i playoff, dove vogliamo essere protagonisti. Penso che oggi giocare contro il Palermo sia diventato difficile per tutti».

Il pareggio rappresenta comunque il sesto risultato utile consecutivo, segnale di continuità per il gruppo: «Abbiamo iniziato un percorso tempo fa e lo stiamo portando avanti bene. È un campionato anomalo, le altre hanno viaggiato fortissimo, ma noi dobbiamo continuare a crescere e prepararci al meglio per quello che verrà».

Applausi anche dai tifosi al termine della gara, nonostante il risultato: «Ci dispiace perché volevamo regalargli la vittoria, ma penso abbiano visto che la squadra è rimasta fino all’ultimo secondo nell’area della Reggiana per cercare il gol. Il pubblico di Palermo è intelligente: se dai tutto, ti riconosce».

Infine, uno sguardo al finale di stagione e alla prossima sfida contro il Catanzaro: «Vogliamo finire benissimo davanti alla nostra gente. In casa abbiamo avuto un ruolino incredibile. In queste ultime partite valuterò anche qualche soluzione diversa, dando minutaggio a chi ha giocato meno e gestendo chi ha tirato la carretta. Dobbiamo arrivare pronti alle nostre finali».

Il Palermo rallenta, ma non si ferma: la corsa continua, con lo sguardo ormai rivolto ai playoff.