Reggiana-Palermo, Palumbo: «Partita difficile, peccato non aver dato una gioia ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
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REGGIO EMILIA – Tra i protagonisti del pareggio del Palermo contro la Reggiana c’è Antonio Palumbo, autore del gol dell’1-1. Il centrocampista rosanero, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha analizzato la gara con lucidità, senza nascondere il rammarico per il risultato.

«È stata una partita molto difficile – spiega Palumbo –. Loro ci aspettavano bassi, c’erano pochi spazi e avremmo dovuto muovere la palla più velocemente, cercando più cross, ma non ci siamo riusciti».


Una rete importante, la terza in campionato, ma che non basta per sorridere: «È stata una bella emozione, ma sarei stato più contento se fosse valsa i tre punti. Ci riproveremo già dalla prossima, cercando di affrontare le partite che restano nel miglior modo possibile».

Il numero rosanero ha poi sottolineato il sostegno costante dei tifosi, anche in trasferta: «I tifosi non ci fanno mai sentire la loro mancanza, ci seguono ovunque. Oggi mi dispiace soprattutto per loro».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro il Catanzaro: «La prepareremo come tutte le altre partite. Ci teniamo a fare bene e a regalare una gioia ai nostri tifosi in casa».

Il Palermo rallenta, ma resta concentrato sul finale di stagione, con l’obiettivo di chiudere al meglio la regular season e arrivare pronto ai playoff.

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