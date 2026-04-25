Reggiana-Palermo LIVE: segui la diretta della sfida del Mapei Stadium

Katia Virzì Aprile 25, 2026
palermo monza 0-3 (48) segre

REGGIO EMILIA – Novanta minuti che pesano come un macigno. Da una parte la Reggiana, chiamata a lottare con le unghie e con i denti per tenere viva la speranza salvezza. Dall’altra il Palermo, obbligato a vincere per continuare a inseguire il sogno della promozione diretta e consolidare la propria posizione in ottica playoff. La squadra di Filippo Inzaghi arriva al match con la consapevolezza di non poter più sbagliare: ogni punto perso potrebbe risultare decisivo in questo finale di stagione. I rosanero si affidano ancora al loro impianto di gioco collaudato, con Pohjanpalo terminale offensivo e una difesa tra le migliori del campionato.

La Reggiana, invece, gioca con il peso della classifica ma anche con l’orgoglio di chi non vuole arrendersi. Il pubblico del “Città del Tricolore” spinge i granata in una gara che può rappresentare un crocevia fondamentale.


Segui con noi la cronaca LIVE di Reggiana-Palermo.

PRIMO TEMPO

2′ – Il Palermo conquista il primo angolo della partita: Palumbo la mette in mezzo, trova Peda che la spinge di testa, Micai si stende e la respinge.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

 

 

IL TABELLINO

REGGIANA (4-3-3): Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Reinhart, Belardinelli, Portanova (C); Bozhanaj, Gondo, Lambourde. A disposizione: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Charlys, Novakovich, Quaranta, Rover, Bertagnoli, Tripaldelli, Pinelli, Fumagalli, Girma. Allenatore: Bisoli (in panchina Angelini)

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre (C), Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.
Allenatore: Inzaghi

Arbitro e assistenti: Arbitro: Feliciani (Teramo)
Assistenti: Cipressa (Lecce), Miniutti (Maniago)
Quarto ufficiale: Di Marco (Ciampino)
VAR: Nasca (Bari)
AVAR: Serra (Torino)

MARCATORI:

NOTE:

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