Reggiana-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Bisoli e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
palermo cesena 2-0 (96) Segre Pohjanpalo

REGGIO EMILIA – Ufficiali le scelte di Pierpaolo Bisoli e Filippo Inzaghi per la sfida tra Reggiana e Palermo, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 15.00 al “Città del Tricolore”.

Nei rosanero torna dal primo minuto Joronen tra i pali, mentre in difesa spazio a Peda insieme a Pierozzi e Ceccaroni. Confermato il tridente alle spalle di Pohjanpalo con Le Douaron e Palumbo.


La Reggiana risponde con Gondo riferimento offensivo, supportato da Bozhanaj e Lambourde.

REGGIANA (4-3-3):

Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Reinhart, Belardinelli, Portanova (C); Bozhanaj, Gondo, Lambourde.

A disposizione: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Charlys, Novakovich, Quaranta, Rover, Bertagnoli, Tripaldelli, Pinelli, Fumagalli, Girma.
Allenatore: Bisoli (in panchina Angelini)

PALERMO (3-4-2-1):

Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre (C), Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.
Allenatore: Inzaghi

Arbitro e assistenti:

Arbitro: Feliciani (Teramo)
Assistenti: Cipressa (Lecce), Miniutti (Maniago)
Quarto ufficiale: Di Marco (Ciampino)
VAR: Nasca (Bari)
AVAR: Serra (Torino)

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