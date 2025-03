Under 21, test di prestigio contro l’Olanda: Desplanches titolare tra i pali

L’Italia Under 21 si prepara al test di lusso contro l’Olanda, un’amichevole che rappresenta un vero e proprio banco di prova in vista degli Europei di giugno. Il ct Carmine Nunziata ha intenzione di schierare la miglior formazione possibile, per testare schemi e soluzioni in ottica torneo continentale.

In campo dal primo minuto ci sarà Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo e punto di riferimento tra i pali per gli azzurrini. Il giovane estremo difensore sta vivendo una stagione in chiaroscuro e avrà l’occasione di confermare il suo valore in una sfida di alto livello.

“Ho trovato il gruppo molto motivato – ha dichiarato Nunziata alla vigilia –. Ci manca solo Pio Esposito per un problema al polpaccio, ma la squadra sta bene. Affrontiamo un avversario forte, tecnico e intenso. Mi piacerebbe vedere un’Italia con mentalità da Europei, capace di dominare il gioco e di soffrire nei momenti difficili”.

Tra i protagonisti attesi c’è Tommaso Baldanzi, talento della Roma, chiamato a guidare la trequarti azzurra con la sua qualità. “Anche se gioca poco nel club, si fa trovare sempre pronto – ha aggiunto il ct –. Questo vuol dire che lavora bene durante la settimana ed è fondamentale per noi”.

Come riporta Tuttosport, il modulo scelto da Nunziata sarà il 4-3-3, con Gnonto, Koleosho e Ndour a comporre il tridente offensivo. A centrocampo spazio a Miretti, Fabbian e Baldanzi, mentre la linea difensiva sarà composta da Palestra, Coppola, Pirola e Turicchia.

Ecco le probabili formazioni della sfida di Venezia, in programma alle 18.15 con diretta su Rai 2.

Probabili formazioni

Italia (4-3-3)

Allenatore: Nunziata

Portiere: Desplanches

Difesa: Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia

Centrocampo: Fabbian, Miretti, Baldanzi

Attacco: Gnonto, Koleosho, Ndour

Olanda (4-3-3)

Allenatore: Reiziger

Portiere: Asante

Difesa: Maatsen, Baas, Flamingo, Raatsie

Centrocampo: Salah-Eddine, Ohio, Zechiel

Attacco: Van Brederode, Banzuzi, Manhoef