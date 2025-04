Torretta Day al Palermo CFA: i tifosi rosanero visitano il centro sportivo

Giornata di festa per i tifosi rosanero. Il Centro Sportivo del Palermo (Palermo CFA) ha aperto oggi le proprie porte in occasione del Torretta Day, evento organizzato per celebrare il primo anniversario dall’inaugurazione della struttura.

Numerosi sostenitori hanno potuto vivere da vicino l’atmosfera del centro sportivo. Il club, attraverso i propri canali social, ha condiviso una clip che racconta i momenti più emozionanti della giornata, mostrando l’affetto tra il Palermo e il suo pubblico in un clima di entusiasmo e appartenenza.