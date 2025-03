City Football Group a Palermo: proprietà in visita a Torretta per sostenere la squadra

Nuova tappa a Palermo per i vertici del City Football Group, attesi oggi al centro sportivo di Torretta per incontrare la squadra e lo staff tecnico. Un segnale di vicinanza in un momento cruciale della stagione, con il Palermo attualmente nono in classifica e fuori dalla zona playoff.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la visita era stata già annunciata dal direttore sportivo Carlo Osti, che nei giorni scorsi aveva sottolineato il supporto costante della proprietà: “Siamo molto contenti che il CFG dia questo contributo, ripartire insieme è fondamentale”.

Si tratta della seconda visita della proprietà negli ultimi mesi, dopo quella dello scorso 10 gennaio, quando Ferran Soriano e Alberto Galassi si recarono a Torretta per un confronto con la squadra dopo l’arrivo di Osti. Un segnale chiaro: il City Group continua a credere nel progetto rosanero e vuole trasmettere fiducia in vista del rush finale di campionato.