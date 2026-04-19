Giornale di Sicilia: “Il Palermo ha fatto 13, ma per la A non basta”

PALERMO – Il Palermo vince ancora, ma la promozione diretta resta appesa a un filo. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il successo contro il Cesena conferma il momento positivo dei rosanero senza però incidere sulla classifica nelle posizioni di vertice. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea come, nonostante i tre punti, il distacco dalle prime resti invariato, con sempre quattro lunghezze da recuperare a tre giornate dalla fine. Nel dettaglio fornito da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la vittoria era fondamentale per mantenere viva una speranza che ora si aggrappa più alla matematica che alla logica.

“POHJANPALO TRASCINA, MA LA CLASSIFICA NON CAMBIA” – Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, ancora una volta è stato Pohjanpalo a fare la differenza, firmando una doppietta che lo porta a quota 23 gol stagionali, nuovo record personale in Italia. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia come il tredicesimo successo casalingo, arrivato davanti a quasi 32 mila spettatori e con la presenza in tribuna di ex simboli come Miccoli e Pastore, abbia garantito al Palermo il quarto posto matematico. Come ribadisce Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, si tratta della prima volta nell’era City Group che i rosanero partiranno direttamente dalle semifinali playoff.





“CORSA A TRE DAVANTI, PLAYOFF SEMPRE PIÙ REALTÀ” – Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera evidenzia come le squadre davanti continuino a correre senza rallentare: il Monza ha vinto a Genova, il Venezia si è imposto a Bari e il Frosinone ha espugnato Modena. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea che, con tre partite rimaste e senza scontri diretti tra le prime, la rincorsa si fa sempre più complicata. L’unico incrocio pesante riguarda proprio il Palermo, atteso a Venezia all’ultima giornata. Come osserva ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, resta comunque in palio anche il terzo posto, utile per garantirsi il fattore campo nei playoff.

“PARTITA GESTITA, CESENA POCO INCISIVO” – Luigi Butera sul Giornale di Sicilia descrive una gara non spettacolare ma mai realmente in discussione dopo il primo gol di Pohjanpalo, arrivato alla prima azione manovrata dei rosanero. Il Palermo ha provato ad aggredire alto, sviluppando il gioco sulle fasce e trovando nuove soluzioni anche a destra con Rui Modesto. Come riportato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il vantaggio nasce proprio da quella corsia, con il contributo di Pierozzi e Le Douaron prima della conclusione vincente del finlandese. Il Cesena ha provato a reagire ma senza concretezza, trovando sulla propria strada anche un attento Gomis.

“RIPRESA SENZA SCOSSONI, CHIUDE ANCORA POHJANPALO” – Nella seconda frazione, racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha continuato a controllare senza brillare particolarmente, mentre il Cesena ha mostrato maggiore intraprendenza senza però creare veri pericoli. Il raddoppio firmato ancora da Pohjanpalo su assist di Rui Modesto ha chiuso definitivamente i conti. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia segnala anche la traversa colpita da Piacentini e alcune occasioni sprecate dai rosanero, oltre al grande spavento finale per lo scontro tra Ranocchia e Klinsmann, uscito in barella ma cosciente.