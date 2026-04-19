Serie B, 35ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

La Serie B entra nella fase decisiva della stagione con la 35ª giornata che ridisegna equilibri e ambizioni. Tra risultati già maturati e sfide ancora da disputare, il campionato continua a offrire colpi di scena sia in vetta che nella zona salvezza.

Il turno si è aperto con il netto successo del Venezia sul Bari (0-3), confermando la solidità della capolista. Alle sue spalle tengono il passo Monza e Frosinone, con i ciociari capaci di imporsi sul campo del Modena (1-2). Importante anche il successo del Palermo sul Cesena (2-0), che consolida la propria posizione in zona alta.


Tra gli altri risultati, spicca il clamoroso 6-1 dello Spezia sul Südtirol, mentre l’Avellino espugna Mantova (0-2) e la Juve Stabia viene fermata sull’1-1 dal Catanzaro. Cade pesantemente la Sampdoria contro il Monza (0-3).

Completano il programma della giornata le gare ancora da disputare:

Carrarese-Pescara (ore 15:00)
Padova-Reggiana (ore 17:15)
Empoli-Virtus Entella (ore 19:30)

CLASSIFICA AGGIORNATA (prime posizioni)
Venezia 75
Monza 72
Frosinone 72
Palermo 68

Più staccato il Catanzaro a 56 punti, mentre la zona playoff e quella salvezza restano apertissime. In coda, situazione delicata per Pescara (32), Spezia (33) e Reggiana (33), con diversi scontri diretti ancora da giocare.

Il Venezia mantiene tre punti di vantaggio su Monza e Frosinone e vede sempre più vicino il traguardo della promozione diretta. Il Palermo continua a inseguire senza mollare, mentre nella parte bassa ogni punto diventa decisivo per evitare la retrocessione o agganciare i playout.

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