Novellino: «La Samp in crisi? Mi dispiace, non merita tutto questo. Ai playoff punto sul Palermo»

La Sampdoria in crisi? Mi dispiace davvero. Non capisco come mai sia ridotta così. Mi sembra che la squadra abbia tutto per avere una classifica diversa». È l’amaro commento di Walter Novellino, ex allenatore blucerchiato, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha analizzato il difficile momento della formazione ligure, oggi invischiata nella parte bassa della classifica di Serie B.

Dopo alcune riflessioni interne sulla posizione di Leonardo Semplici, il club ha scelto la strada della continuità, una scelta che Novellino condivide: «Al di là dell’allenatore, le colpe sono di tutti. Il tecnico mi sembra una persona perbene. La società ha fatto bene a confermarlo».

Sul tema retrocessione, il tecnico è categorico: «Non possono fare un campionato del genere. La Samp merita ben altro. Macché Serie C. Non bisogna neanche pensare a questa eventualità».

«L’Inter ha qualcosa in più, ma occhio al Napoli»

L’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com si è poi spostata sul fronte Serie A, con Novellino che ha commentato la corsa scudetto: «Ieri sera ho visto l’Inter: ha sempre qualcosa in più. Ha una rosa importante. Ma occhio al Napoli: è una squadra ben costruita. E poi l’allenatore sa il fatto suo».

«Sui playoff di B punto sul Palermo. E Biancolino sta facendo grandi cose ad Avellino»

Passando alla Serie B, Novellino ha indicato la sua favorita per i playoff: «Punto sul Palermo». E, alla domanda sull’andamento altalenante dei rosanero, ha risposto: «Sì, ma potranno fare grandi cose ai playoff. Sono una squadra importante, i calciatori sono di valore».

In Serie C invece, spazio agli elogi per l’Avellino: «Complimenti a Biancolino. Ha saputo rasserenare l’ambiente e ha trasformato la squadra. Oggi l’Avellino caratterialmente è forte. Biancolino è stato bravo».

Infine, un’osservazione anche sulla corsa promozione del girone A: «Il Padova sta rischiando di perdere un campionato già vinto. Deve fare attenzione, ma sono convinto che ce la farà. Però il Vicenza è un osso duro».