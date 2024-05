Inter, tradimento in vista da un grande nome: la Juve lo attende | Ecco chi si appresta a vestire bianconero

Sgarro inaccettabile da parte del top player, che dopo la maglia nerazzurra è ad un passo da indossare quella della Vecchia Signora in estate.

La rivalità tra Juventus e Inter dura da anni ormai, e anche in questa stagione è stata spesso messa in evidenza, soprattutto quando il club torinese sembrava poter contendere fino alla fine il tricolore al Biscione.

Molto spesso però questo grande antagonismo non si riflette solamente sul terreno di gioco, ma anche in fase di mercato. Diverse volte infatti le due società si sono contese dei calciatori, e in alcune circostanze più rare c’è stato qualche passaggio da una sponda all’altra, diretto o indiretto.

La prossima estate potremmo rivivere una situazione del genere. A quanto pare infatti un top player è pronto a trasferirsi a Torino per indossare la maglia bianconera, andando così a tradire la squadra meneghina, che lo aveva addirittura individuato come il capitano del futuro.

Da capitano interista a nuovo acquisto della Juve

Nei giorni scorsi in casa Paris Saint Germain è scattato l’allarme a causa del grave infortunio di Lucas Hernandez. Il difensore francese ha riportato la rottura del legamento crociato, e di conseguenza rimarrà ai box per diverso tempo, saltando i prossimi Europei e anche buona parte della prossima stagione. Per questo motivo dunque la società dello sceicco Al Khelaifi dovrà prendere un nuovo centrale di livello.

Tra i profili migliori in questo reparto troviamo di sicuro Gleison Bremer, autore di una stagione sensazionale che lo ha fatto finire nel mirino delle principali potenze del vecchio continente, tra le quali, dopo quanto accaduto, c’è pure il PSG. A sorpresa però i parigini avrebbero già trovato la carta giusta per convincere la Vecchia Signora a lascia partire il brasiliano. L’idea della dirigenza transalpina è quella di inserire nella trattativa il cartellino di Milan Skriniar.

Scenario sorprendente per lo slovacco

L’ex calciatore nerazzurro, approdato sotto la Torre Eiffel la scorsa estate a parametro zero, non è riuscito ad esprimersi al meglio in Francia, e di conseguenza accetterebbe volentieri di andarsene per tornare ad alti livelli. In questo modo poi il PSG abbasserebbe di parecchio l’esborso economico per Bremer, risolvendo anche alla Juve la questione di trovare un sostituto del brasiliano.

Con questo scenario dunque tutti i tasselli sarebbero al loro posto. Resterà da capire se Skriniar vorrà fare un affronto del genere ai suoi vecchi tifosi, già infuriati con lui dopo l’addio a titolo gratuito dello scorso anno.