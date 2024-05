“Non ci sono le condizioni”: Roma, a distruggere le speranze è una bandiera | Al posto di Chiesa un acquisto low cost

Le storica leggenda del club capitolino ha smontato le chance di vedere l’attaccante juventino nella Capitale, con la Magica che adesso valuta attentamente un altro profilo meno costoso.

Sono giorni di grande trambusto a Trigoria, sia per quanto riguarda il campo, dove la squadra allenata da Daniele De Rossi si gioca praticamente tutto in queste ultime gare della stagione, e sia per il mercato. La società della famiglia Friedkin infatti è intenzionata a rinforzare la rosa in vista del futuro, e i tifosi sperano di accogliere dei grandi nomi.

Nemmeno il tempo di fantasticare su qualche possibile profilo però che da giorni ormai un top player assoluto viene accostato con insistenza alla Magica. Stiamo parlando di Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza con la Juventus tra poco più di un anno, e che, in caso di mancato rinnovo (cosa ad oggi molto probabile), la Vecchia Signora metterebbe sul mercato.

Tuttavia le affermazioni che di recente sono state rilasciate da uno storico ex calciatore giallorosso hanno fatto praticamente svanire questo desiderio, visto che a suo dire non ci sono le condizioni per il trasferimento dell’esterno d’attacco alla Lupa. Per questo motivo il club capitolino sta spostando le sue mire su un altro profilo meno costoso per il reparto offensivo.

Le parole che fanno sfumare i sogni romanisti

Nelle scorse ore Roberto Pruzzo, ex attaccante e storica leggenda della Roma, ha parlato come al solito ai microfoni di Radio Radio Mattino. L’ex bomber ha voluto soffermarsi proprio sul tema di un passaggio di Federico Chiesa nella Capitale, ma in merito alla situazione ha immediatamente smorzato gli entusiasmi, facendo capire che è quasi impossibile che accada una cosa del genere.

”Se mi viene chiesto secondo me quante possibilità ci sono che Chiesa giochi nella Roma la prossima stagione dico 1%. Non ci sono le condizioni”. Queste le parole di Pruzzo, che dunque gelano la piazza giallorossa.

Si valutano le alternative a Chiesa

Con le dichiarazioni dell’ex bomber che avranno aperto gli occhi alla piazza, ma soprattutto alla società, adesso la dirigenza romanista sta cominciando a guardarsi attorno per le probabili alternative all’attaccante della nazionale azzurra, visto che De Rossi vorrà comunque un nuovo esterno in rosa.

I profili che possono essere interessanti per la Roma sono diversi, ma in particolar modo Armand Laurienté potrebbe convincere il club, visto che in caso di retrocessione del Sassuolo, il suo prezzo si abbasserebbe ulteriormente.