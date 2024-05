Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Aronica: «Cornice di pubblico darà contributo»

Questa sera andrà in scena Palermo-Venezia. I rosanero di mister Mignani hanno eliminato la Sampdoria di Pirlo e adesso si troveranno davanti lo scoglio Venezia nella semifinale playoff che si dividerà tra andata e ritorno. Ai microfoni di “radiotime” è intervenuto Salvatore Aronica, palermitano ed ex calciatore rosanero, che ha dato il suo parere circa il match.

«Le mie sensazioni? Sono un misto di emozioni. Stasera è un match importante per l’accesso alla finale. La cornice di pubblico darà un contributo che servirà ai calciatori per superare il Venezia. Cura Mignani? Il cambio allenatore ha portato energia alla squadra che era mentalmente bloccata. Mignani avrà toccato le corde giuste. La squadra contro la Samp ha mostrato che può giocarsi la promozione. Pohjanpalo come si ferma? E’ uno dei più pericolosi attaccanti della Serie B. Ho visto contro la Samp, però, un la difesa rosanero molto accorta. Lucioni è rientrato benissimo e ha dato una grossa mano guidando la difesa, con Marconi che è subentrato alla grande. Per me hanno trovato gli equilibri. Ci vuole grande attenzione per fermare l’attaccante finlandese, ma hanno qualità».

«Desplanches? E’ giovane e tutti speravamo in un esordio, perché ha qualità. Il portiere deve avere grande talento anche per gestire la difesa, da leader. Brunori? Ho visto giocare bene tutti gli attaccanti. Brunori è talmente intelligente che sa giostrarsi bene secondo le indicazioni del tecnico. Darà qualità anche da attaccante più di movimento. Risultato? Ci auguriamo in generale lo stesso epilogo di venerdì».