Sampdoria, l’ex rosa Kasami ai saluti? Il messaggio ai tifosi preoccupa la piazza (FOTO)

L’ex rosa Kasami fa preoccupare i tifosi. I blucerchiati allenati da Andrea Pirlo sono, infatti, usciti nel turno preliminare dei playoff contro il Palermo, con il match terminato per 2-0 in favore dei rosanero. Al termine della sfida, diversi calciatori del club ligure hanno espresso parole di delusione tramite i propri profili social ufficiali. L’ex rosanero, però, seppur sembra possibile un rinnovo con il club doriano, si è espresso con parole malinconiche, quasi d’addio, per confidare la propria amarezza.

Di seguito il post e le sue parole:

“Cari tifosi blucerchiati: grazie, grazie, grazie.

Per avermi accolto così calorosamente dal momento in cui sono arrivato a Genova. Per tutto il supporto che ci avete dato durante la stagione. Per non averci mai fatto sentire soli in ogni partita, in ogni minuto. Per essere stati al nostro fianco in ogni occasione, sempre e ovunque. Il vostro affetto mi ha toccato molto: vedervi cantare in gradinata o incontravi per le strade, mi avete sempre mostrato tantissimo amore e questo non lo do per scontato.

Molto deluso dal risultato dell ‘altro ieri, è difficile esprimere i miei sentimenti a parole…

Ma la vostra passione e il vostro calore sono cose che porterò sempre con me.

Grazie di cuore e forza Samp!”.