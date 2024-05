Playoff Serie B: ammonizione e multa per Iemmello dopo Catanzaro-Brescia. Le decisioni del giudice sportivo

Al termine del turno preliminare tra Catanzaro e Brescia, con il Catanzaro che è riuscito a guadagnare l’accesso alla semifinale contro la Cremonese, il Giudice Sportivo si è espresso sul match. In particolar modo Iemmello è stato multato per proteste nei confronti del direttore di gara, la nota:

CALCIATORI NON ESPULSI PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE) IEMMELLO Pietro (Catanzaro): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE SCOGNAMILLO Stefano (Catanzaro)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE MONCINI Gabriele (Brescia)